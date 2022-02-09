Олимпийская чемпионка Ласицкене намерена открыть сезон турниром в Словакии 15 февраля

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене планирует начать выступления в новом сезоне на международном турнире, который пройдет 15 февраля в словацкой Банске-Быстрице. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Первым стартом 2022 года для Ласицкене должна была стать московская "Битва полов" 23 января. Однако в день начала соревнований спортсменка приняла решение сняться с них из-за простуды.

"Мария планирует начать сезон 15 февраля в Банске-Быстрице, 19 февраля у нее должен быть старт в Бирмингеме. Британские визы она и ее тренер уже получили", - заметила Назарова.

Главным стартом зимнего сезона станет чемпионат мира в помещении, который пройдет в Белграде с 18 по 20 марта.