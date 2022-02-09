Добродеева: российские хоккеистки ради олимпийской медали готовы вытерпеть все

ПЕКИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеистки сборной России справятся с любыми трудностями на пути к олимпийским медалям. Такое мнение ТАСС высказала игрок национальной команды Екатерина Добродеева.

Сборная России находится в условиях изоляции в Олимпийской деревне в связи с рядом случаев заражения коронавирусом среди игроков. Из-за положительных тестов не могут тренироваться с командой Ольга Сосина, Лиана Ганеева, Екатерина Николаева, Виктория Кулешова, Елена Дергачева и Полина Болгарева.

"Ради медали готовы вытерпеть все, чтобы прийти к общей цели, - сказала Добродеева. - К четвертьфиналу со швейцарками подходим с боевым настроем, ни в коем случае нельзя ошибаться. Будем играть однозначно на победу - мы можем это сделать".

Хоккеистки сборной Финляндии в матче с россиянками играли в медицинских масках. "У нас болеют люди, поэтому нас где-то побаиваются, но если они так играют, то это их дело", - подчеркнула она.

Сборная России в четвертьфинале Олимпиады сыграет с командой Швейцарии 12 февраля.