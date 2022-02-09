В Госдуме призвали дождаться официальной информации о церемонии награждения фигуристов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Необходимо дождаться официальной информации о причинах переноса церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине и не поддаваться истерии. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Во вторник Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у россиян. По мнению портала, положительный результат допинг-теста мог быть зафиксирован перед Олимпиадой.

"Считаю, что не нужно верить информации Inside The Games, - сказал Свищев. - Нужно дождаться информации из официальных источников, которыми могут быть федерация или Олимпийский комитет России. И это также не может быть гарантией, а может быть ошибкой. Поэтому на данный момент не нужно заниматься истерией, а нужно готовиться к следующим соревнованиям".

Сборная России заняла первое место в командном турнире. Вторыми стали американцы, третьими - японцы, четвертыми - канадцы.