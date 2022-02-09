Тарасова уверена, что российские фигуристы на Олимпиаде чисты от допинга

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российские фигуристы, выступавшие в командном турнире на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, чисты от допинга. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Во вторник Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у россиян. По мнению издания, положительный результат допинг-теста мог быть зафиксирован перед Олимпиадой.

"Этого не может быть! На нас могут кивать, но у нас все чистые", - сказала Тарасова.

Сборная России в понедельник завоевала золотые медали Олимпиады в командных соревнованиях. Олимпийскими чемпионами стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.