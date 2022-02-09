В Федерации фигурного катания на коньках России прокомментировали перенос награждения

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) ждет официальной информации по причинам переноса церемонии награждения по итогам командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина.

Во вторник Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у россиян. По мнению портала, положительный результат допинг-теста мог быть зафиксирован перед Олимпиадой.

"Ждем официальной информации по этому вопросу", - сказала Ермолина.

Сборная России заняла первое место в командном турнире. Вторыми стали американцы, третьими - японцы, четвертыми - канадцы.