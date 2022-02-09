Олимпийские надежды. В российские бобслей и скелетон пришла перспективная смена

Российские бобслей и скелетон в последние годы значительно помолодели, на первые роли в этих видах спорта стали претендовать вчерашние юниоры, которые способны добиться хорошего результата уже на нынешних Олимпийских играх. В Пекине будет разыграно четыре комплекта медалей в бобслее, два — в скелетоне

Главной надеждой отечественного бобслея является бывший бегун на средние дистанции Ростислав Гайтюкевич, который только второй сезон выступает полноценно на взрослом уровне. Вчерашний победитель юниорских первенств мира и Европы сегодня имеет в активе одну победу на этапе Кубка мира, золото континентального чемпионата и несколько призовых мест на этапах Кубка мира. На Игры-2022 пилот Гайтюкевич приехал в роли одного из основных претендентов на медали и при этом не ощущает груза ответственности за результат. "Медальные ожидания, связанные со мной, на меня нисколько не давят, потому к себе я порой предъявляю еще большие требования, — сказал Гайтюкевич после одной из первых предолимпийских тренировок. — Мы готовимся и покажем в Пекине все, на что способны. Соревнования такого формата, как Олимпийские игры, у меня впервые, но мы постараемся показать отличный результат". Соревнования мужчин-бобслеистов стартуют 14 февраля, они разыграют два комплекта наград в соревнованиях экипажей бобов-двоек и бобов-четверок. Также в двух дисциплинах пройдут соревнования у женщин — монобобы и двойки.

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10 февраля стартуют олимпийские состязания в скелетоне. На следующий день определится обладатель золота Игр-2022 в мужском турнире, 12 февраля — в женском. Надежды российских болельщиков в первую очередь будут связаны с олимпийским чемпионом 2014 года Александром Третьяковым и бронзовым призером Игр в Сочи Еленой Никитиной. Однако серьезную конкуренцию многолетним лидерам сборной России в Пекине могут составить 22-летний Евгений Рукосуев, занявший пятое место на прошлогоднем чемпионате мира, а также 21-летняя Алина Тарарыченкова, финишировавшая на том турнире четвертой. Как никогда хорошо выступает в олимпийском сезоне молодая, но опытная Юлия Канакина, дважды становившаяся призером этапов Кубка мира. На внутрироссийских соревнованиях Гайтюкевич представляет Московскую область, Третьяков, Рукосуев и Канакина — Красноярский край, Никитина — Москву, Тарарыченкова — Орловскую область. При подготовке к Играм в Пекине они находились на сборах, которые оплачивались из федерального или регионального бюджета. По словам тренеров сборной, у команды не было никаких проблем с организацией тренировочных мероприятий на принадлежащих Министерству спорта РФ базах и объектах "Юг-спорта" в Сочи и Красной Поляне, а также в подмосковном Парамонове, где находится крытая стартовая эстакада.

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