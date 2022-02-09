Олимпийские надежды. В российские бобслей и скелетон пришла перспективная смена

Главной надеждой отечественного бобслея является бывший бегун на средние дистанции Ростислав Гайтюкевич, который только второй сезон выступает полноценно на взрослом уровне. Вчерашний победитель юниорских первенств мира и Европы сегодня имеет в активе одну победу на этапе Кубка мира, золото континентального чемпионата и несколько призовых мест на этапах Кубка мира. На Игры-2022 пилот Гайтюкевич приехал в роли одного из основных претендентов на медали и при этом не ощущает груза ответственности за результат.
"Медальные ожидания, связанные со мной, на меня нисколько не давят, потому к себе я порой предъявляю еще большие требования, — сказал Гайтюкевич после одной из первых предолимпийских тренировок. — Мы готовимся и покажем в Пекине все, на что способны. Соревнования такого формата, как Олимпийские игры, у меня впервые, но мы постараемся показать отличный результат".
Соревнования мужчин-бобслеистов стартуют 14 февраля, они разыграют два комплекта наград в соревнованиях экипажей бобов-двоек и бобов-четверок. Также в двух дисциплинах пройдут соревнования у женщин — монобобы и двойки.
10 февраля стартуют олимпийские состязания в скелетоне. На следующий день определится обладатель золота Игр-2022 в мужском турнире, 12 февраля — в женском. Надежды российских болельщиков в первую очередь будут связаны с олимпийским чемпионом 2014 года Александром Третьяковым и бронзовым призером Игр в Сочи Еленой Никитиной. Однако серьезную конкуренцию многолетним лидерам сборной России в Пекине могут составить 22-летний Евгений Рукосуев, занявший пятое место на прошлогоднем чемпионате мира, а также 21-летняя Алина Тарарыченкова, финишировавшая на том турнире четвертой. Как никогда хорошо выступает в олимпийском сезоне молодая, но опытная Юлия Канакина, дважды становившаяся призером этапов Кубка мира.
На внутрироссийских соревнованиях Гайтюкевич представляет Московскую область, Третьяков, Рукосуев и Канакина — Красноярский край, Никитина — Москву, Тарарыченкова — Орловскую область. При подготовке к Играм в Пекине они находились на сборах, которые оплачивались из федерального или регионального бюджета. По словам тренеров сборной, у команды не было никаких проблем с организацией тренировочных мероприятий на принадлежащих Министерству спорта РФ базах и объектах "Юг-спорта" в Сочи и Красной Поляне, а также в подмосковном Парамонове, где находится крытая стартовая эстакада.
Для успешного выступления на международном уровне отечественным бобслеистам и скелетонистам необходимо иметь возможность проводить продолжительные тренировочные мероприятия за рубежом, где российские спортсмены имеют возможность совершить необходимое количество спусков на той или иной заграничной трассе. Как сообщили ТАСС в федерации, Минспорт РФ полностью выполнил взятые на себя финансовые обязательства по оплате зарубежных сборов.
Главным спортивным объектом страны для скелетонистов, бобслеистов и саночников является санно-бобслейная трасса, на которой в 2014 году были разыграны олимпийские медали. На находящемся в ведении Минспорта РФ объекте "Санки" не раз проводились международные соревнования различного уровня. Наличие этой современной трассы дало значительный толчок развитию в России бобслея, скелетона и санного спорта. Краснодарский край, на территории которого была возведена трасса, в очень быстрые сроки превратился в регион, где эти виды спорта являются приоритетными.
Очень активно развивает бобслей и скелетон Красноярский край, хорошие бобслейные традиции есть у Орловской и Московской областей, а также у Москвы. Базовыми видами спорта бобслей и скелетон признаны также в Республике Башкортостан, Иркутской, Воронежской и Липецкой областях. Всего в спортшколах вышеуказанных регионов, где обучаются юные бобслеисты и скелетонисты, занимаются 350 человек. На первом месте по числу детей, занимающихся бобслеем и скелетоном, находится Красноярский край (94 человека), на втором — Москва (82), на третьем — Башкирия (50).
Альберт Стародубцев