Чайковская исключила возможность употребления допинга российскими фигуристами

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российских фигуристов много раз проверяли на допинг перед Олимпийскими играми в Пекине, поэтому его использование исключено. Такое мнение ТАСС высказала председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская.

Во вторник Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у россиян. По мнению портала, положительный результат допинг-теста мог быть зафиксирован перед Олимпиадой.

"Все российские фигуристы приехали на Игры чистыми, их много раз проверяли в течение сезона, - сказала Чайковская. - Допинг - это не наши дела, мы никогда этим не пользовались, не дай бог. Фигуристы не могут этим заниматься, у нас другой вид спорта, о допинге вообще говорить нечего, исключено".

"То, что они чистые, я сама могу гарантировать. Никто не болел - ничего в нос даже не капал, все здоровые приехали. Меня удивляет, что начали затрагивать фигурное катание, которое никогда не попадалось на этом. Мы не знаем, зачем в нашем виде спорта допинг, - чтобы мягче рука была, чтобы программа была красивее? Я поражена, что такой вопрос возник", - добавила Чайковская.

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Камила Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.