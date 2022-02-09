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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристы Степанова и Букин прилетели в Пекин для участия в Олимпиаде

Соревнования в танцах на льду начнутся на Играх в субботу
Александра Степанова и Иван Букин Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Александра Степанова и Иван Букин
© Александр Демьянчук/ТАСС

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, прилетели в Пекин для участия в Олимпийских играх. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Ирина Жук.

Фигуристы не прилетели в Китай вместе с другими российскими спортсменами и не участвовали в командном турнире, где сборная России одержала победу.

"Все в порядке, долетели. Только приземлились", - сказала Жук.

Степанова и Букин являются действующими чемпионами России. Дуэт завоевал две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы. Спортсмены представляют училище олимпийского резерва им. Александра Гомельского.

Соревнования в танцах на льду на Олимпиаде начнутся 12 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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