Фигуристы Степанова и Букин прилетели в Пекин для участия в Олимпиаде

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, прилетели в Пекин для участия в Олимпийских играх. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Ирина Жук.

Фигуристы не прилетели в Китай вместе с другими российскими спортсменами и не участвовали в командном турнире, где сборная России одержала победу.

"Все в порядке, долетели. Только приземлились", - сказала Жук.

Степанова и Букин являются действующими чемпионами России. Дуэт завоевал две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы. Спортсмены представляют училище олимпийского резерва им. Александра Гомельского.

Соревнования в танцах на льду на Олимпиаде начнутся 12 февраля.