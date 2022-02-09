Третьяков: российские скелетонисты смогли разгадать секреты трассы, скрываемые китайцами

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Российским скелетонистам удалось найти оптимальные траектории прохождения олимпийской трассы, которые хозяева Игр-2022 очень долго не хотели показывать на тренировках. Такое мнение ТАСС высказал чемпион Олимпиады в Сочи Александр Третьяков.

7 февраля на санно-бобслейной трассе начали проводить официальные тренировки будущие участники олимпийского турнира по скелетону. Вместе с иностранными спортсменами готовятся к Играм и хозяева соревнований.

"Китайцы только сейчас начали с нами вместе кататься, - заметил Третьяков. - Мы посмотрели на них и поняли, что все траектории прохождения трассы, которые они скрывали, в принципе сами угадали. Просто у них сумасшедшее преимущество над остальными по количеству совершенных на трассе заездов, наверное, у каждого по тысяче спусков против сорока у нас".

"Китайцы едут уже практически на автомате, все у них отработано. Они знают, как с минимальными потерями исправить ту или иную ошибку, допущенную при спуске", - добавил собеседник ТАСС.

В октябре на трассе в Пекине проходили тестовые тренировки, в которых принимали участие все ведущие скелетонисты мира, за исключением представителей Китая. "Трасса очень хорошая сейчас, лед очень быстрый и гладкий. Это значительно отличается от того, что было в октябре, но это ожидаемо, так как сейчас минусовая температура, а тогда было +15", - заметил Третьяков.

"Мы тренируемся, все идет по плану, отрабатываем какие-то моменты. Никаких серьезных выводов из результатов, показанных в тренировочных заездах, делать не надо. Я не думаю о времени, меня сейчас больше заботит, как лучше пройти серединный участок трассы. Повторюсь, выбирать фаворитов по результатам тренировок не стоит", - заключил олимпийский чемпион.