Биатлонистка Буртасова не выступит в спринте на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 9 февраля. /ТАСС/. Биатлонистка Евгения Буртасова не попала в состав российской команды на спринтерскую гонку на Олимпийских играх. Об этом ТАСС сообщил старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

Гонка состоится 11 февраля.

"Буртасова не побежит спринт", - сказал Шашилов.

В гонке примут участие Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина. На гонку от команды можно заявлять не больше четырех спортсменок.

Буртасова на Играх призвана заменить Валерию Васнецову, которая в Пекине заразилась коронавирусом.

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