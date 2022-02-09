ПКР и фонд "Параспорт" выделят гранты атлетам до 20 лет, которые станут 4-5-ми на Играх

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) и фонд поддержки спортсменов-паралимпийцев "Параспорт" приняли решение о выделении грантов спортсменам в возрасте до 20 лет, которые на предстоящей Паралимпиаде в Пекине займут 4-5-е места. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПКР.

Ранее подобную поддержку ПКР и фонд "Параспорт" выделяли по итогам выступления российских спортсменов на летних Паралимпийских играх в Токио. Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.

"До Паралимпийских игр осталось менее месяца, команды уже находятся на заключительных тренировочных сборах. В составе сборной немало молодых и перспективных атлетов, которые поднимались на пьедесталы почета мировых и европейских первенств, этапов Кубка мира и Европы. Несомненно, денежное вознаграждение, установленное государством для победителей и призеров Игр, служит достойной мотивацией. Однако, инициатива Олега Бойко (предприниматель, основатель фонда "Параспорт" - прим. ТАСС) о материальной поддержке спортсменов в возрасте до 20 лет, занявших четвертые и пятые места на Паралимпиаде в Пекине востребована и вновь станет для юных паралимпийцев дополнительным стимулом для достижения своего наилучшего результата" - отметил и. о. президента ПКР, глава российской делегации на зимних Паралимпийских играх Павел Рожков.

"Мы рады, что у нас есть возможность в этом году снова поддержать нашу команду и продолжить добрую традицию поддержки молодых спортсменов, занявших 4-е и 5-е места на Играх. Ведь именно они являются "золотым резервом" нашей команды. Мы гордимся нашей сборной, которая традиционно радует нас самыми высокими результатами на международных соревнованиях. Болеем за ребят и верим в победу каждого из них", - отметил Бойко.

На Паралимпийских играх в Пекине будет разыграно 78 комплектов медалей. Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на соревнованиях выступят без национального флага и государственного гимна в качестве команды ПКР.