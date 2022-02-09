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Олимпиада-2022 в Пекине

Тренер Кондратюка объяснила пропуск фигуристом тренировки перед произвольной программой

По итогам короткой программы на Играх в Пекине спортсмен занял 15-е место
Светлана Соколовская и Марк Кондратюк Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Светлана Соколовская и Марк Кондратюк
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк пропустил тренировку в среду в преддверии произвольной программой в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине из-за запланированного выходного. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсмена Светлана Соколовская.

Во вторник Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у россиян. По мнению портала, положительный результат допинг-теста мог быть зафиксирован перед Олимпиадой.

"Сегодня у Марка запланированный отдых. К произвольной программе готовы", - сказала Соколовская.

По итогам короткой программы, которая прошла во вторник, Кондратюк занял 15-е место. Произвольную программу одиночники представят 10 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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