Матч на льду Байкала между послами нескольких стран и звездами хоккея пройдет 8 марта

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Матч с участием звезд отечественного хоккея и послов нескольких стран пройдет 8 марта на льду озера Байкал. Об этом ТАСС сообщил двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.

В 2021 году на льду Байкала прошла встреча между командой олимпийских чемпионов и представителями Иркутской области. Игра завершилась со счетом 8:6 в пользу звезд хоккея.

"Акция пройдет с 7 по 9 марта, матч на льду Байкала состоится 8 марта, - сказал Фетисов. - Надеемся, что в этот раз приедут не только наши легенды, но и легенды мирового хоккея. Мы хотели бы видеть Кена Драйдена, Фила Эспозито - ведь в этом году будет празднование 50-летия Суперсерии 1972 года".

"Подтверждения от иностранных гостей еще идут, уже есть подтверждения от порядка шести послов ведущих стран. Самый известный документалист в мире Джон Алперт, который был во всех горячих точках планеты за последние 50 лет, будет снимать фильм об этом матче", - добавил собеседник агентства.

Байкал, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия и самое популярное туристическое направление в Иркутской области и Республике Бурятия. Туризм на Байкале является круглогодичным. Зимний Байкал широко известен прозрачным льдом, который привлекает туристов со всего мира.