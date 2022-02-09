Шашилов: у российских биатлонистов на Олимпиаде лучшие лыжи, но они без пропеллера

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 9 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты на Олимпийских играх в Пекине пользуются самыми лучшими лыжами, однако это не гарантирует успеха. Об этом журналистам заявил старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

Российские биатлонисты на Играх завоевали бронзу в смешанной эстафете, в индивидуальных гонках к медалям были близки Максим Цветков и Кристина Резцова, которым до наград не хватило одного точного попадания.

"У нас на Олимпиаде три дня лучшие лыжи, дай бог не сглазить. Почему тогда в индивидуальной гонке неудачно выступили Светлана Миронова и Евгения Буртасова? К сожалению, лыжи не с пропеллером", - сказал Шашилов.

"Кто на что готов, тот такие результаты и показывает, ничего в этом страшного нет. Бывали взлеты и падения, сейчас главное собрать Кристину, чтобы она была в нормальном состоянии и закончила эту Олимпиаду с медалью, и добиться того, чтобы стабилизировалась Ульяна [Нигматуллина]", - сказал Шашилов.

Ближайшая биатлонная гонка на Олимпиаде пройдет 11 февраля, состоится женский спринт.