Шашилов пожурил Васнецову за отказ от еды во время карантина на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 9 февраля. /ТАСС/. Биатлонистка Валерия Васнецова зря отказывалась от еды во время карантина на Олимпийских играх в Пекине. Об этом журналистам заявил старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

Васнецова была помещена на карантин в конце января, поскольку по прилете в Пекин у нее был обнаружен коронавирус. Во время изоляции она через Instagram сообщила, что сильно исхудала, поскольку качество предоставляемой еды было низким. Вскоре после этого проблема была устранена.

"В Россию она возвращается 12-го числа. Она исхудала, не знаю, зачем так было над собой издеваться. У нее была плохая еда? А вы фотографию видели? Там два куска баранины. Я такую в столовой с удовольствием каждый день ем. Но на вкус и цвет товарища нет", - сказал Шашилов.

"Есть цель - вершина, которую непросто покорить, тут не до разговоров о том, хочу - не хочу. Она взрослый спортсмен", - отметил специалист.

Васнецова уже сдала два теста, которые показали отрицательный результат, и покинула карантин.