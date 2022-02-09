Международный союз конькобежцев продолжает консультации с МОК по награждению фигуристов

ПЕКИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международный союз конькобежцев (ISU) продолжает юридические консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) по ситуации с награждением по итогам командного турнира по фигурному катанию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ISU.

Во вторник МОК отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у россиян. По мнению издания, положительный результат допинг-теста мог быть зафиксирован перед Олимпиадой.

"Вчера в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с МОК", - сообщили в пресс-службе организации.

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Камила Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.

Ранее в беседе с ТАСС председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская отметила, что использование допинга российскими фигуристами исключено, поскольку их много раз проверяли перед Олимпийскими играми в Пекине.