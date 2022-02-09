Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в стартовом матче олимпийского турнира

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею со счетом 1:0 обыграла команду Швейцарии в первом матче олимпийского турнира в Пекине.

Заброшенной шайбой отметился Антон Слепышев (20-я минута).

Сборные России и Швейцарии ранее не встречались на олимпийских турнирах. Российские хоккеисты впервые стартовали на Олимпиаде с "сухой" победы. Ворота российской сборной защищал Иван Федотов, который отразил 33 броска.

Сборные России и Швейцарии выступают в группе В с командами Чехии и Дании. Российские хоккеисты набрали три очка, швейцарцы - 0. Встреча между чехами и датчанами пройдет в среду и начнется в 16:00 мск. В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с датчанами, а швейцарцы встретятся с чехами. В четвертьфинал олимпийского турнира выйдут победители трех групп, а также лучшая сборная из числа занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/4 финала.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. В Пхёнчхане российские хоккеисты в финале обыграли команду Германии со счетом 4:3 в овертайме.