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Олимпиада-2022 в Пекине
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Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в стартовом матче олимпийского турнира

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды
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Описание
Игроки мужской сборной России по хоккею
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Нападающий сборной России по хоккею Сергей Андронов, форвард команды Швейцарии Кристоф Берчи и защитник сборной России Александр Елесин
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Семенов
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Вратарь сборной Швейцарии по хоккею Рето Берра, нападающий команды России Михаил Григоренко и форвард сборной Швейцарии Кристоф Берчи
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Главный тренер сборной Швейцарии по хоккею Патрик Фишер
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов и форвард команды Швейцарии Фабрис Херцог
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Игроки мужской сборной России по хоккею
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею со счетом 1:0 обыграла команду Швейцарии в первом матче олимпийского турнира в Пекине.

Заброшенной шайбой отметился Антон Слепышев (20-я минута).

Сборные России и Швейцарии ранее не встречались на олимпийских турнирах. Российские хоккеисты впервые стартовали на Олимпиаде с "сухой" победы. Ворота российской сборной защищал Иван Федотов, который отразил 33 броска.

Сборные России и Швейцарии выступают в группе В с командами Чехии и Дании. Российские хоккеисты набрали три очка, швейцарцы - 0. Встреча между чехами и датчанами пройдет в среду и начнется в 16:00 мск. В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с датчанами, а швейцарцы встретятся с чехами. В четвертьфинал олимпийского турнира выйдут победители трех групп, а также лучшая сборная из числа занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/4 финала.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. В Пхёнчхане российские хоккеисты в финале обыграли команду Германии со счетом 4:3 в овертайме.

Мужской хоккейный турнир. Группа В
МестоСтранаИВВОВБПБПОПШО
1Россия11000001-03
2Швейцария10000010-10
3Чехия000000000
4Дания000000000

 

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