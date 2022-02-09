Пилот "Формулы-1" Норрис продлил контракт с командой "Макларен" до конца 2025 года

ТАСС, 9 февраля. Британский пилот Ландо Норрис продлил контракт с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Макларен" до конца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"В первую очередь, команда - это люди, а я чувствую себя в "Макларене" как дома. Я вырос в этой команде и являюсь частью того пути, на котором мы все находимся. Прошлый сезон стал еще одним большим шагом как в моей карьере, так и в истории команды, я вижу огромную работу и чувствую приверженность команде, чтобы быть в состоянии бороться за победы и титулы в будущем. Все это дает мне огромную уверенность в завтрашнем дне, поэтому было естественным решением продлить наше соглашение на следующие несколько лет", - сказал Норрис.

Норрис выступает за "Макларен" с 2019 года. По итогам прошлого сезона "Формулы-1" он занял шестое место в общем зачете.