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Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеист Слепышев извинился перед партнерами за удаление в матче Олимпиады со швейцарцами

Россияне в среду победили швейцарцев

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Антон Слепышев извинился перед партнерами по команде за четырехминутное удаление в матче олимпийского турнира с командой Швейцарии. Об этом игрок рассказал журналистам.

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Встреча завершилась победой сборной России со счетом 1:0. Слепышев во втором периоде ударил головой в голову игрока швейцарской команды, за что получил двойной малый штраф (2+2 минуты).

"Не хочу говорить про удаление. Так делать нельзя, получилось инстинктивно. Я извинился перед ребятами", - сказал Слепышев.

В следующем матче олимпийского турнира сборная России 11 февраля сыграет с датчанами.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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