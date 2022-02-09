Хоккеист Слепышев извинился перед партнерами за удаление в матче Олимпиады со швейцарцами

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Антон Слепышев извинился перед партнерами по команде за четырехминутное удаление в матче олимпийского турнира с командой Швейцарии. Об этом игрок рассказал журналистам.

Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в стартовом матче олимпийского турнира

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Встреча завершилась победой сборной России со счетом 1:0. Слепышев во втором периоде ударил головой в голову игрока швейцарской команды, за что получил двойной малый штраф (2+2 минуты).

"Не хочу говорить про удаление. Так делать нельзя, получилось инстинктивно. Я извинился перед ребятами", - сказал Слепышев.

В следующем матче олимпийского турнира сборная России 11 февраля сыграет с датчанами.