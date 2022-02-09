{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков: игра российских хоккеистов со швейцарцами на Олимпиаде получилась вязкой

В среду российская команда победила швейцарцев

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Первый матч мужской сборной России по хоккею на Олимпиаде против швейцарцев получился вязким. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В среду россияне обыграли команду Швейцарии со счетом 1:0.

"Первая игра на турнире всегда получается вязкой, - сказал Поздняков. - У команды тем более не было возможности провести товарищеские матчи из-за ковидного протокола. Если бы швейцарцы попадали по пустым воротам, результат мог бы быть другой".

Сборные России и Швейцарии выступают в группе В с командами Чехии и Дании. Российские хоккеисты набрали три очка, швейцарцы - 0. Встреча между чехами и датчанами пройдет в среду и начнется в 16:10 мск. В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с датчанами, а швейцарцы встретятся с чехами.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Жамнов: сборная России по хоккею старается делать все для избежания допинговых скандалов
В среду россияне победили команду Швейцарии со счетом 1:0
Жамнов: сборная России по хоккею старается делать все для избежания допинговых скандалов
Читать полностью