Поздняков: игра российских хоккеистов со швейцарцами на Олимпиаде получилась вязкой

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Первый матч мужской сборной России по хоккею на Олимпиаде против швейцарцев получился вязким. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В среду россияне обыграли команду Швейцарии со счетом 1:0.

"Первая игра на турнире всегда получается вязкой, - сказал Поздняков. - У команды тем более не было возможности провести товарищеские матчи из-за ковидного протокола. Если бы швейцарцы попадали по пустым воротам, результат мог бы быть другой".

Сборные России и Швейцарии выступают в группе В с командами Чехии и Дании. Российские хоккеисты набрали три очка, швейцарцы - 0. Встреча между чехами и датчанами пройдет в среду и начнется в 16:10 мск. В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с датчанами, а швейцарцы встретятся с чехами.