Жамнов: опытные хоккеисты сборной России потеряли игровой темп из-за отсутствия матчей

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Опытные игроки сборной России по хоккею потеряли темп из-за долгого отсутствия игровой практики перед Олимпийскими играми. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской команды Алексей Жамнов.

В стартовом матче олимпийского турнира сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Швейцарии. Матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги не проводились с 14 января. Перед началом Олимпиады сборная России не провела ни одной контрольной встречи.

"Тяжелый матч, ребята молодцы. Играть на таких турнирах 8 минут в меньшинстве тяжело, мы донесли до игроков. Были небольшие провалы в средней зоне, будем работать, у нас завтра день. Постараемся вернуться к хоккею, который был на Кубке Первого канала, соперник был вязкий. Опытные игроки потеряли темп, так как игровой и тренировочный процессы разные", - отметил Жамнов.

Нападающий сборной России Антон Слепышев во втором периоде ударил головой в голову игрока швейцарской команды, за что получил двойной малый штраф (2+2 минуты). "Сказали Слепышеву, что надо держать себя в руках", - заключил главный тренер сборной России.

В следующем матче олимпийского турнира сборная России 11 февраля сыграет с датчанами.