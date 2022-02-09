Совет ISU выступил за поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) поддержал поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании. Об этом ТАСС сообщил источник.

В настоящий момент к участию в чемпионатах мира и Олимпийских играх допускаются только спортсмены, которым на момент начала сезона исполнилось 15 лет. Федерация фигурного катания Норвегии в конце 2021 года предложила поднять ценз до 16-17 лет.

"Ради защиты физического и ментального здоровья фигуристов необходимо постепенно увеличить возрастной ценз для выхода на взрослый уровень с 15 до 17 лет. Эта мера позволит фигуристам, выступающим на взрослом уровне, избежать возвращения в юниоры", - сказал собеседник агентства.

За поднятие возрастного ценза, по словам источника, выступили более 80% опрошенных фигуристов и тренеров, однако в опросе участвовало небольшое количество респондентов.