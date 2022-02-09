Третьяк объяснил причины невыразительной игры российских хоккеистов на старте Олимпиады

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России провела невыразительный матч на старте группового этапа Олимпийских игр в Пекине против швейцарцев из-за волнения и отсутствия игровой практики. Такое мнение по телефону высказал ТАСС президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Встреча сборных России и Швейцарии прошла в среду и завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды.

"Поздравляю команду, очень важно начать турнир с победы, конечно, матч со Швейцарией сложился тяжело, но у этого были объективные причины - сказал Третьяк. - Во-первых, ребята месяц не играли в хоккей, после такого перерыва всегда непросто возвращаться в боевой тонус. Во-вторых, первый матч на Олимпиаде - это всегда волнение, дополнительные эмоции, которые влияют на действия на льду. В-третьих, у нас был очень сильный соперник".

"Швейцария - отличная команда, умелая, дисциплинированная, с высоким уровнем индивидуального мастерства игроков. В противостоянии с такими оппонентами всегда приходится непросто", - добавил президент ФХР.

Ворота российской сборной защищал Иван Федотов, который отразил 33 броска. "Выделил бы Федотова - лучшим в составе нашей сборной был вратарь. Он действовал уверенно, хладнокровно, спасал команду и помог ей добиться победного результата. Иван заслуживает за этот матч твердую пятерку, надеюсь, что он и дальше будет выглядеть так же надежно", - заключил Третьяк.

В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с датчанами. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.