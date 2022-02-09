Власти Коми намерены подать заявку на проведение женского Евробаскета 2025 года

СЫКТЫВКАР, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство Республики Коми намерено подать заявку на проведение в Сыктывкаре чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития и промышленности региона.

"Министерству физической культуры и спорта Коми совместно с федерацией баскетбола республики было поручено направить запрос в Федерацию баскетбола России по рассмотрению вопроса проведения европейского чемпионата по баскетболу среди женщин в столице Коми в 2025 году. А также на основании требований к проведению чемпионата Европы по баскетболу, представленных Федерацией баскетбола России, подготовить аналитическую информацию о возможности проведения данного мероприятия в Республике Коми", - говорится в сообщении по итогам прошедшего в Сыктывкаре совещания. В столице Коми базируется женский баскетбольный клуб "Ника".

По мнению зампреда правительства Коми - министра экономического развития и промышленности Эльмиры Ахмеевой, мероприятие такого высокого международного уровня - это еще одна возможность повысить внимание людей к спорту, а также к развитию баскетбола на территории республики. "Важно учесть необходимость создания условий не только по спортивной составляющей, но и по вопросам комфортного пребывания болельщиков и размещения команд, знакомства с культурой нашей республики и стран - участниц чемпионата", - отметила Ахмеева.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд впервые состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. С 1950 года в соревнованиях принимала участие сборная СССР, выигравшая в общей сложности 21 титул. Предыдущий чемпионат проводился летом 2021 года в Испании и Франции.

Чемпионат Европы 2025 года среди мужских команд запланирован на сентябрь и пройдет в четырех странах, финальный этап турнира пройдет в одной из них. Заявки на его проведение подали Россия (Москва и Пермь), Латвия, Венгрия и Украина. Кипр и Финляндия подали заявки только на организацию матчей группового этапа. Решение о месте проведения будет принято в конце марта.