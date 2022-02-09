{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине
Обновлено 

Российский шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу Олимпиады на дистанции 1 500 метров

Победителем стал Хван Дэ Хон из Южной Кореи, второе место занял канадец Стивен Дюбуа
Семен Елистратов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Семен Елистратов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине на дистанции 1 500 метров.

Обладателем золотой награды стал Хван Дэ Хон из Южной Кореи, показавший время 2 минуты 9,219 секунды. Серебро завоевал канадец Стивен Дюбуа (2.09,254). Елистратов финишировал с результатом 2 минуты 9,267 секунды. 

Елистратову 31 год, он представляет спортивное общество "Динамо". 

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия42410
2Германия4206
3Швеция4127
4Нидерланды3317
5Китай3205
6Австрия2439
7Италия2417
8Россия23611
9Словения2125
10США1517
11Франция1506
12Канада1258
13Япония1124
14Швейцария1034
15Южная Корея1012
15Австралия1012
17Новая Зеландия1001
17Чехия1001
17Словакия1001
20Белоруссия0101
21Венгрия0022
22Финляндия0011
22Польша0011

 

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Кравцов считает, что медаль Елистратова добавит сил и оптимизма команде перед эстафетами
В среду россиянин завоевал бронзу на дистанции 1 500 м на Олимпиаде в Пекине
Читать полностью