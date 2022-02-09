Российский шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу Олимпиады на дистанции 1 500 метров

Олимпиада-2022 в Пекине

Кравцов считает, что медаль Елистратова добавит сил и оптимизма команде перед эстафетами

В среду россиянин завоевал бронзу на дистанции 1 500 м на Олимпиаде в Пекине

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