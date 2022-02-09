Российский шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу Олимпиады на дистанции 1 500 метров

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине на дистанции 1 500 метров.
Обладателем золотой награды стал Хван Дэ Хон из Южной Кореи, показавший время 2 минуты 9,219 секунды. Серебро завоевал канадец Стивен Дюбуа (2.09,254). Елистратов финишировал с результатом 2 минуты 9,267 секунды.
Елистратову 31 год, он представляет спортивное общество "Динамо".
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|4
|2
|4
|10
|2
|Германия
|4
|2
|0
|6
|3
|Швеция
|4
|1
|2
|7
|4
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|5
|Китай
|3
|2
|0
|5
|6
|Австрия
|2
|4
|3
|9
|7
|Италия
|2
|4
|1
|7
|8
|Россия
|2
|3
|6
|11
|9
|Словения
|2
|1
|2
|5
|10
|США
|1
|5
|1
|7
|11
|Франция
|1
|5
|0
|6
|12
|Канада
|1
|2
|5
|8
|13
|Япония
|1
|1
|2
|4
|14
|Швейцария
|1
|0
|3
|4
|15
|Южная Корея
|1
|0
|1
|2
|15
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|17
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|17
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|17
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|20
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|21
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|22
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|22
|Польша
|0
|0
|1
|1