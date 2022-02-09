Советник тренера российских хоккеистов высказался о результативности команды на старте Игр

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Низкая результативность сборной России по хоккею на старте олимпийского турнира на Играх 2022 года в Пекине против команды Швейцарии связана с тем, что игроки давно не проводили официальных матчей. Такое мнение ТАСС высказал советник главного тренера национальной команды Валерий Каменский.

Сборная России в среду в стартовом матче хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине обыграла команду Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 1:0, автором победной шайбы стал Антон Слепышев.

"Старт успешный - выиграли, а это главное, - сказал Каменский. - Конечно, долго не играли, нужно возвращаться к игровой практике, которую мы сегодня получили. Игра лишний раз доказала, что соперники на Олимпиаде серьезные".

"Невысокая результативность была из-за отсутствия игровой практики - ребята месяц не проводили официальных матчей - это совсем другое, нежели тренировки. Плюс, команда Швейцарии здорово сыграла. Моменты были, могли забить и они, и мы - победили мы, заслужили своей работой, отдачей. Ребята - молодцы", - продолжил собеседник агентства.

"Удаления из-за желания проявить себя"

Советник главного тренера сборной России также отдал должное команде соперника. "Сборная Швейцарии - хорошая команда, возрастная, опытная и дисциплинированная. Думаю, она здесь еще заявит о себе", - отметил он.

"Главная проблема нашей команды - игровая практика, - подчеркнул Каменский. - Большое количество удалений? У ребят было много энергии, хотели показать себя - из-за этого были такие глупые удаления (игроки сборной России получили пять двухминутных удалений и одно в формате "2+2" - прим. ТАСС). Так бывает в стартовых матчах".

Сборные России и Швейцарии выступают в группе В с командами Чехии и Дании. Российские хоккеисты набрали три очка, швейцарцы - 0. Встреча между чехами и датчанами пройдет в среду и начнется в 16:00 мск. В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с датчанами, а швейцарцы встретятся с чехами.