Суперфинал Единой лиги Европы по баскетболу 3х3 пройдет в Калуге 12 апреля

КАЛУГА, 9 февраля. /ТАСС/. Дворец спорта "Центральный" в Калуге примет суперфинал Единой лиги Европы по баскетболу 3х3. Международный турнир пройдет 12 апреля, сообщил в среду губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

"Престижный и очень зрелищный международный турнир - суперфинал Единой лиги Европы 3х3 - пройдет 12 апреля в калужском Дворце спорта "Центральный". А уже в феврале в Калужской области начнется создание Центра развития баскетбола 3х3, новой олимпийской дисциплины", - написал Шапша.

Он отметил, что эти темы, а также совместные проекты по развитию детского и массового спорта, подготовки тренеров и учителей физкультуры обсуждались в среду с советником министра спорта РФ, генеральным директором Центра современных спортивных технологий АО "Концерн Росэнергоатом" Сергеем Фоминым.

В августе 2012 года Международная федерация баскетбола предложила включить баскетбол 3х3 в программу летних Олимпийских игр после успешного проведения турнира в этой дисциплине на юношеской Олимпиаде 2010 года в Сингапуре. 9 июня 2017 года исполком Международного олимпийского комитета объявил о решении включить этот вид спорта в программу Игр, которые проходили в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 завоевали серебряные медали на Олимпиаде.