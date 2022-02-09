Шорт-трекист Елистратов заявил, что настраивался на медаль на дистанции 1 500 м на Играх

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов настраивался на медаль в соревнованиях на 1 500 метров на Олимпиаде в Пекине. Об этом Елистратов рассказал журналистам.

В среду Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1 500 метров. После финиша он заплакал.

"Я не вышел из 1/8 финала на 1 000 метров, не сложилась эстафетная гонка, с небес на землю опустили, - сказал Елистратов. - Сегодня настраивался только на медаль, я что, четыре года просто так тренировался? Самый тяжелый забег был в четвертьфинале, нужно было получить уверенность".

"В финале десять человек, смысла сидеть сзади абсолютно не было. За девять кругов вышел вперед, ожидал других спортсменов. Эмоции связаны с тем, что это мой четвертый олимпийский цикл, и я стою на пьедестале почета, я в топ-3. Я вижу, как меняются поколения спортсменов. Я не сдался, я продолжал заниматься, верил в себя, когда в меня никто не верил", - добавил спортсмен.

Елистратов рассказал, что после финиша хотел поблагодарить тренера. "После финиша было уже все равно - видел, что я уже третий, - отметил он. - Потом просто хотел обнять, поцеловать тренера. Десять человек в финале редкость. Это Олимпиада, не всегда все предсказуемо".

Елистратову 31 год, он представляет спортивное общество "Динамо". Завоеванная бронза является третьей олимпийской медалью в его карьере, ранее он становился третьим на Олимпиаде-2018 на дистанции 1 500 м и первым в эстафете на Играх в Сочи. Также на его счету одна победа на чемпионате мира и 14 - на чемпионатах Европы.