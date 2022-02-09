В Госдуме поддержали идею создания студенческой легкоатлетической лиги

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа комитета Госдумы по физической культуре и спорту на заседании в среду поддержала идею создать в России студенческую лигу легкоатлетов. Об этом журналистам сообщил замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко по итогам заседания.

"Мы обсудили вопрос студенческого спорта, а именно создание студенческой легкоатлетической лиги. В студенческом спорте существует уже 19 видов лиг, но нет легкой атлетики. Это неправильно. Мы сегодня поддержали усилия Федерации легкой атлетики и Министерства спорта РФ по созданию студенческой легкоатлетической лиги. А также одобрили кандидатуру, которая была представлена, чтобы возглавить это важнейшее направление", - отметил Ревенко.

Он напомнил, что в программе партии значительный раздел посвящен развитию массового спорта, так как это один из приоритетов для единороссов. "Студенческий спорт - это важнейшая база для развития и массового спорта, и профессионального спорта. <...> Рассчитываю на то, что в ближайшее время студенческая легкоатлетическая лига будет окончательно сформирована. Мы продолжим развивать это направление в спорте, оно одно из важнейших. Вообще из студенческого спорта выходят звезды, выходят наши олимпийские чемпионы. И мы должны приложить все усилия для того, чтобы помочь сформировать эту студенческую легкоатлетическую лигу", - подчеркнул Ревенко.