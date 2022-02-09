Определен состав сборной России по санному спорту на эстафетную гонку на Олимпиаде

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по санному спорту окончательно определился с составом команды на эстафетную гонку на Олимпиаде, которая пройдет 10 февраля. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

"В эстафете выступят спортсмены, показавшие лучшие результаты в своих заездах. Кроме Романа Репилова и Татьяны Ивановой в состав команды будут включен экипаж Александра Денисьева и Владислава Антонова", - сказал Чудинов.

Репилов в личном турнире занял девятое место, Иванова - третье, Денисьев и Антонов показали восьмой результат в двойках.