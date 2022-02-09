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Олимпиада-2022 в Пекине

Определен состав сборной России по санному спорту на эстафетную гонку на Олимпиаде

Соревнования состоятся в четверг
Роман Репилов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Роман Репилов
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по санному спорту окончательно определился с составом команды на эстафетную гонку на Олимпиаде, которая пройдет 10 февраля. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

"В эстафете выступят спортсмены, показавшие лучшие результаты в своих заездах. Кроме Романа Репилова и Татьяны Ивановой в состав команды будут включен экипаж Александра Денисьева и Владислава Антонова", - сказал Чудинов.

Репилов в личном турнире занял девятое место, Иванова - третье, Денисьев и Антонов показали восьмой результат в двойках.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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