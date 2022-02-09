В Госдуме прошло первое заседание рабочей группы по легкой атлетике

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Первое заседание рабочей группы по вопросам легкой атлетики прошло в Государственной думе. Комиссия создана по инициативе руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) для решения проблем в данном виде спорта на законодательном уровне.

На заседании группы обсуждались вопросы по внесению изменений в единую разрядную классификацию, строительство спортивной инфраструктуры и создание студенческой лиги.

"Мы исходим из того, что легкая атлетика - это базовый вид спорта, - сказал глава рабочей группы Евгений Ревенко. - Она переживает сейчас серьезные проблемы, находится в кризисе, и сейчас самое время внутри страны заняться ее проблемами, чтобы, когда с нас снимут санкции, а мы ожидаем, что это произойдет в этом году, мы выступали дальше на международных соревнованиях достойно, и для этого прикладываются все силы, в том числе и на законодательном уровне. Проблем много, и мы будем прислушиваться к экспертному сообществу и прорабатывать, где необходимо, вопросы на законодательном уровне. Мы рассматриваем эту комиссию как площадку, где будет услышан голос ВФЛА".

"Мы рассмотрели сегодня много вопросов и услышали, что будут внесены изменения в таблицу нормативов присвоения спортивных разрядов, и, надеюсь, спортивная общественность будет удовлетворена. Что касается инфраструктуры, то у нас северная страна, и для того, чтобы развивать легкую атлетику необходимы крытые комплексы, так как на мокром покрытии добиваться успехов в виде олимпийской программы, где разыгрывается наибольшее количество наград, невозможно, поэтому необходимо выстраивать программу строительства объектов спортивной инфраструктуры хотя бы в столицах субъектов. И последнее, мы поддержали создание студенческой лиги, потому что студенческий спорт закладывает основу и в массовом, и в профессиональном спорте, именно из студентов потом, во многом, вырастают великие спортсмены, олимпийские чемпионы", - заключил Ревенко.

Как считает депутат Госдумы 13-кратный чемпион Паралимпийских игр Рима Баталова, собрание прошло не зря, так как министерство спорта дало моментальную реакцию по его итогам.