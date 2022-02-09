Минспорт РФ считает преждевременными комментарии публикаций в СМИ о допинг-тесте Валиевой

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта считает преждевременными комментарии публикаций в СМИ о сомнительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Во вторник Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. По мнению портала, положительный допинг-тест мог быть зафиксирован перед Олимпиадой - в декабре 2021 года, юридическое разбирательство, по информации источника, по делу россиянки должно быть завершено 10 февраля.

"Министерство спорта считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, до появления официальной информации, - говорится в сообщении. - Позиция Российской Федерации состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики".

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Камила Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.

Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной. Валиева представляет центр спорта и образования "Самбо-70" и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.