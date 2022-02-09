В федерации сообщили, что ждут официальной информации по ситуации с фигуристкой Валиевой

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) ждет официальной информации по ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина.

Во вторник Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев.

"Ждем информации. Возможно, будет завтра утром", - сказала Ермолина.

В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. По мнению портала, положительный допинг-тест мог быть зафиксирован перед Олимпиадой - в декабре 2021 года. Издание The Guardian ("Гардиан") утверждает, что вещество, обнаруженное у неназванного фигуриста, не может напрямую влиять на улучшение результатов.

Inside the Games уточняет, что юридические проблемы связаны с возрастом 15-летней россиянки. По правилам Всемирного антидопингового агентства, Валиева является "защищенным лицом", поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Камила Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.