Бронза Елистратова и скандал в фигурном катании. Итоги пятого медального дня Олимпиады

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Семен Елистратов завоевал бронзу в соревнованиях по шорт-треку, российские хоккеисты стартовали на Олимпиаде с победы, керлингисты - с поражения, но главной темой дня стала так и несостоявшаяся церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию. Причины переноса не разглашаются, однако иностранные СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщают о положительной допинг-пробе у одного из российских фигуристов.
Медаль Елистратова - единственная награда, завоеванная россиянами в среду. Олимпийский чемпион Сочи в эстафете повторил свой результат четырехлетней давности на дистанции 1 500 м. После финиша герой не смог сдержать слез. "Эмоции связаны с тем, что это мой четвертый олимпийский цикл, я вновь стою на пьедестале почета, я в тройке лучших. Я вижу, как меняются поколения спортсменов, но я не сдался, верил в себя, когда в меня никто не верил", - сказал 31-летний Елистратов.
В среду в шорт-треке был разыгран четвертый комплект наград, медаль Елистратова стала первой для России. До конца Олимпиады станут известны победители и призеры еще в пяти дисциплинах.
Стартовал мужской хоккейный турнир. Российская команда начала защиту чемпионского титула победой над сборной Швейцарии. Матч завершился со счетом 1:0, шайбу после броска Антона Слепышева в свои ворота случайно переправил Энцо Корви.
Для российских хоккеистов этот матч стал первым после длительного перерыва. "Тяжелый матч, ребята молодцы, играть на таких турнирах восемь минут в меньшинстве тяжело, - сказал главный тренер команды Алексей Жамнов. - Были небольшие провалы в средней зоне, будем работать, у нас завтра день, постараемся вернуться к хоккею, который был на Кубке Первого канала, соперник был вязкий. Опытные игроки потеряли темп, так как игровой и тренировочный процессы разные".
"Первая игра на турнире всегда получается вязкой, - отметил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - У команды тем более не было возможности провести товарищеские матчи из-за ковидного протокола. Если бы швейцарцы попадали по пустым воротам, результат мог бы быть другой".
Двойной удар по Тутберидзе
К моменту окончания матча главной темой дня уже стала ситуация вокруг церемонии награждения российских фигуристов. Она должна была состояться накануне, однако была отложена. "Возникла ситуация, требующая юридической консультации с Международном олимпийским комитетом (МОК)", - сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU). Еще во вторник появлялась информация, что перенос церемонии может быть связан с положительным результатом теста на коронавирус американца Винсента Чжоу, однако подтверждения она не получила.
В среду портал Inside the Games выдвинул сенсационное предположение в статье под заголовком "Россия в центре допинговой тайны, так как церемония награждения сборной команды по фигурному катанию в Пекине отложена", в которой было написано, что причиной переноса стала допинг-проба, взятая у одного из российских фигуристов до начала Олимпиады.
Позже схожую версию выдвинуло и американское издание USA Today. Имени подозреваемого в нарушении долгое время никто не назвал, что бросило тень на каждого из победителей. А это Камила Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов. И только под конец дня по пекинскому времени стало известно, что проблемы возникли у Валиевой - 15-летней воспитанницы Этери Тутберидзе, которая является главной претенденткой на победу в женском одиночном катании. По информации британского издания Guardian, найденное в допинг-пробе вещество не влияет на улучшение результатов.
Официальные лица как в России, так и за рубежом, хранят молчание, ссылаясь на юридические тонкости вопроса и не называя слова "допинг". Ситуация зашла так далеко, что ее прокомментировали даже в Кремле. "Давайте все-таки для понимания дождемся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова убеждена, что допинга в российском фигурном катании быть не может. "На нас могут кивать, но у нас все чистые", - сказала Тарасова.
На этом фоне пришла еще одна неприятная для российского фигурного катания новость: совет ISU выступил за поэтапное поднятие возрастного ценза в женском одиночном катании до 17 лет. В настоящий момент к участию в чемпионатах мира и Олимпийских играх допускаются только спортсмены, которым на момент начала сезона исполнилось 15 лет. Основной мотив - защита физического и ментального здоровья фигуристов. За поднятие возрастного ценза выступили более 80% опрошенных фигуристов и тренеров, если предложение будет принято, на Играх 2026 года к участию будут допускаться фигуристки не старше 17 лет. И это удар по группе Тутберидзе, чьи воспитанницы Юлия Липницкая и Алина Загитова побеждали на Олимпиаде в более раннем возрасте.
Легенда возвращается
Мужская команда по керлингу стартовала на Олимпиаде с поражения в матче со сборной США. Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев вели по ходу встречи, однако в заключительных эндах растеряли преимущество и уступили со счетом 5:6. В следующем матче россияне встретятся со сборной Китая.
В санном спорте состоялись соревнования мужских двоек. Экипаж Александра Денисьева и Владислава Антонова стал восьмым, Андрей Богданов и Юрий Прохоров заняли десятое место. Первые два места заняли немецкие экипажи - Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, Тони Эггерт и Саша Бенеккен соответственно. Третьими стали австрийцы Томас Штеу и Лоренц Коллер.
В женском борд-кроссе лучший результат среди россиянок показала Александра Паршин, которая дошла до четвертьфинала. Екатерина Локтева-Загорская, Мария Васильцова и Кристина Пауль выбыли из соревнований на стадии 1/8 финала.
Стоит отметить выступление американца Шона Уайта в хаф-пайпе. Трехкратный олимпийский чемпион в первой попытке квалификации допустил грубую ошибку, однако во второй сумел сохранить шансы на победу. Сноубордист на Олимпиадах упускал победу только однажды - в Сочи он уступил швейцарцу с русскими корнями Юрию Подладчикову.
В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидерство по числу золотых медалей захватила сборная Германии (пять золотых и три серебряные награды). Вторыми идут норвежцы (4-2-4), третьими - шведы (4-1-2). Российская команда лидирует по общему числу наград, на ее счету 11 медалей (2-3-6).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Германия
|5
|3
|0
|8
|2
|Норвегия
|4
|2
|4
|10
|3
|Швеция
|4
|1
|2
|7
|4
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|5
|Китай
|3
|2
|0
|5
|6
|Австрия
|2
|4
|4
|10
|7
|Италия
|2
|4
|1
|7
|8
|Россия
|2
|3
|6
|11
|9
|Словения
|2
|1
|2
|5
|10
|США
|1
|5
|1
|7
|11
|Франция
|1
|5
|0
|6
|12
|Канада
|1
|2
|5
|8
|13
|Япония
|1
|1
|2
|4
|14
|Швейцария
|1
|0
|3
|4
|15
|Южная Корея
|1
|0
|1
|2
|15
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|17
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|17
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|17
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|20
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|21
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|22
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|22
|Польша
|0
|0
|1
|1