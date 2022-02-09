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Олимпиада-2022 в Пекине

Бронза Елистратова и скандал в фигурном катании. Итоги пятого медального дня Олимпиады

В среду российский шорт-трекист Семен Елистратов стал третьим в забеге на дистанции 1 500 м
Семен Елистратов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Семен Елистратов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Семен Елистратов завоевал бронзу в соревнованиях по шорт-треку, российские хоккеисты стартовали на Олимпиаде с победы, керлингисты - с поражения, но главной темой дня стала так и несостоявшаяся церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию. Причины переноса не разглашаются, однако иностранные СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщают о положительной допинг-пробе у одного из российских фигуристов.

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Медаль Елистратова - единственная награда, завоеванная россиянами в среду. Олимпийский чемпион Сочи в эстафете повторил свой результат четырехлетней давности на дистанции 1 500 м. После финиша герой не смог сдержать слез. "Эмоции связаны с тем, что это мой четвертый олимпийский цикл, я вновь стою на пьедестале почета, я в тройке лучших. Я вижу, как меняются поколения спортсменов, но я не сдался, верил в себя, когда в меня никто не верил", - сказал 31-летний Елистратов.

В среду в шорт-треке был разыгран четвертый комплект наград, медаль Елистратова стала первой для России. До конца Олимпиады станут известны победители и призеры еще в пяти дисциплинах.

Стартовал мужской хоккейный турнир. Российская команда начала защиту чемпионского титула победой над сборной Швейцарии. Матч завершился со счетом 1:0, шайбу после броска Антона Слепышева в свои ворота случайно переправил Энцо Корви.

Для российских хоккеистов этот матч стал первым после длительного перерыва. "Тяжелый матч, ребята молодцы, играть на таких турнирах восемь минут в меньшинстве тяжело, - сказал главный тренер команды Алексей Жамнов. - Были небольшие провалы в средней зоне, будем работать, у нас завтра день, постараемся вернуться к хоккею, который был на Кубке Первого канала, соперник был вязкий. Опытные игроки потеряли темп, так как игровой и тренировочный процессы разные".

"Первая игра на турнире всегда получается вязкой, - отметил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - У команды тем более не было возможности провести товарищеские матчи из-за ковидного протокола. Если бы швейцарцы попадали по пустым воротам, результат мог бы быть другой".

Двойной удар по Тутберидзе

К моменту окончания матча главной темой дня уже стала ситуация вокруг церемонии награждения российских фигуристов. Она должна была состояться накануне, однако была отложена. "Возникла ситуация, требующая юридической консультации с Международном олимпийским комитетом (МОК)", - сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU). Еще во вторник появлялась информация, что перенос церемонии может быть связан с положительным результатом теста на коронавирус американца Винсента Чжоу, однако подтверждения она не получила.

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СМИ: перенос церемонии награждения фигуристов на Играх связан с допинг-тестом Валиевой

В среду портал Inside the Games выдвинул сенсационное предположение в статье под заголовком "Россия в центре допинговой тайны, так как церемония награждения сборной команды по фигурному катанию в Пекине отложена", в которой было написано, что причиной переноса стала допинг-проба, взятая у одного из российских фигуристов до начала Олимпиады.

Позже схожую версию выдвинуло и американское издание USA Today. Имени подозреваемого в нарушении долгое время никто не назвал, что бросило тень на каждого из победителей. А это Камила Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов. И только под конец дня по пекинскому времени стало известно, что проблемы возникли у Валиевой - 15-летней воспитанницы Этери Тутберидзе, которая является главной претенденткой на победу в женском одиночном катании. По информации британского издания Guardian, найденное в допинг-пробе вещество не влияет на улучшение результатов.

Официальные лица как в России, так и за рубежом, хранят молчание, ссылаясь на юридические тонкости вопроса и не называя слова "допинг". Ситуация зашла так далеко, что ее прокомментировали даже в Кремле. "Давайте все-таки для понимания дождемся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова убеждена, что допинга в российском фигурном катании быть не может. "На нас могут кивать, но у нас все чистые", - сказала Тарасова.

На этом фоне пришла еще одна неприятная для российского фигурного катания новость: совет ISU выступил за поэтапное поднятие возрастного ценза в женском одиночном катании до 17 лет. В настоящий момент к участию в чемпионатах мира и Олимпийских играх допускаются только спортсмены, которым на момент начала сезона исполнилось 15 лет. Основной мотив - защита физического и ментального здоровья фигуристов. За поднятие возрастного ценза выступили более 80% опрошенных фигуристов и тренеров, если предложение будет принято, на Играх 2026 года к участию будут допускаться фигуристки не старше 17 лет. И это удар по группе Тутберидзе, чьи воспитанницы Юлия Липницкая и Алина Загитова побеждали на Олимпиаде в более раннем возрасте.

Легенда возвращается

Мужская команда по керлингу стартовала на Олимпиаде с поражения в матче со сборной США. Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев вели по ходу встречи, однако в заключительных эндах растеряли преимущество и уступили со счетом 5:6. В следующем матче россияне встретятся со сборной Китая.

В санном спорте состоялись соревнования мужских двоек. Экипаж Александра Денисьева и Владислава Антонова стал восьмым, Андрей Богданов и Юрий Прохоров заняли десятое место. Первые два места заняли немецкие экипажи - Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, Тони Эггерт и Саша Бенеккен соответственно. Третьими стали австрийцы Томас Штеу и Лоренц Коллер.

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В женском борд-кроссе лучший результат среди россиянок показала Александра Паршин, которая дошла до четвертьфинала. Екатерина Локтева-Загорская, Мария Васильцова и Кристина Пауль выбыли из соревнований на стадии 1/8 финала.

Стоит отметить выступление американца Шона Уайта в хаф-пайпе. Трехкратный олимпийский чемпион в первой попытке квалификации допустил грубую ошибку, однако во второй сумел сохранить шансы на победу. Сноубордист на Олимпиадах упускал победу только однажды - в Сочи он уступил швейцарцу с русскими корнями Юрию Подладчикову.

В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидерство по числу золотых медалей захватила сборная Германии (пять золотых и три серебряные награды). Вторыми идут норвежцы (4-2-4), третьими - шведы (4-1-2). Российская команда лидирует по общему числу наград, на ее счету 11 медалей (2-3-6).

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Германия5308
2Норвегия42410
3Швеция4127
4Нидерланды3317
5Китай3205
6Австрия24410
7Италия2417
8Россия23611
9Словения2125
10США1517
11Франция1506
12Канада1258
13Япония1124
14Швейцария1034
15Южная Корея1012
15Австралия1012
17Новая Зеландия1001
17Чехия1001
17Словакия1001
20Белоруссия0101
21Венгрия0022
22Финляндия0011
22Польша0011

 

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