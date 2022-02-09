Бронза Елистратова и скандал в фигурном катании. Итоги пятого медального дня Олимпиады

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Семен Елистратов завоевал бронзу в соревнованиях по шорт-треку, российские хоккеисты стартовали на Олимпиаде с победы, керлингисты - с поражения, но главной темой дня стала так и несостоявшаяся церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию. Причины переноса не разглашаются, однако иностранные СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщают о положительной допинг-пробе у одного из российских фигуристов.

Медаль Елистратова - единственная награда, завоеванная россиянами в среду. Олимпийский чемпион Сочи в эстафете повторил свой результат четырехлетней давности на дистанции 1 500 м. После финиша герой не смог сдержать слез. "Эмоции связаны с тем, что это мой четвертый олимпийский цикл, я вновь стою на пьедестале почета, я в тройке лучших. Я вижу, как меняются поколения спортсменов, но я не сдался, верил в себя, когда в меня никто не верил", - сказал 31-летний Елистратов.

В среду в шорт-треке был разыгран четвертый комплект наград, медаль Елистратова стала первой для России. До конца Олимпиады станут известны победители и призеры еще в пяти дисциплинах.

Стартовал мужской хоккейный турнир. Российская команда начала защиту чемпионского титула победой над сборной Швейцарии. Матч завершился со счетом 1:0, шайбу после броска Антона Слепышева в свои ворота случайно переправил Энцо Корви.

Для российских хоккеистов этот матч стал первым после длительного перерыва. "Тяжелый матч, ребята молодцы, играть на таких турнирах восемь минут в меньшинстве тяжело, - сказал главный тренер команды Алексей Жамнов. - Были небольшие провалы в средней зоне, будем работать, у нас завтра день, постараемся вернуться к хоккею, который был на Кубке Первого канала, соперник был вязкий. Опытные игроки потеряли темп, так как игровой и тренировочный процессы разные".

"Первая игра на турнире всегда получается вязкой, - отметил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - У команды тем более не было возможности провести товарищеские матчи из-за ковидного протокола. Если бы швейцарцы попадали по пустым воротам, результат мог бы быть другой".

Двойной удар по Тутберидзе

К моменту окончания матча главной темой дня уже стала ситуация вокруг церемонии награждения российских фигуристов. Она должна была состояться накануне, однако была отложена. "Возникла ситуация, требующая юридической консультации с Международном олимпийским комитетом (МОК)", - сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU). Еще во вторник появлялась информация, что перенос церемонии может быть связан с положительным результатом теста на коронавирус американца Винсента Чжоу, однако подтверждения она не получила.