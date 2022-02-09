WADA отказалось комментировать ситуацию с допинг-пробой фигуристки Валиевой

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет комментировать ситуацию с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Вилиевой. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе WADA.

В федерации сообщили, что ждут официальной информации по ситуации с фигуристкой Валиевой

Во вторник Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев.

"WADA не комментирует это. Для получения информации просим связаться с организаторами турнира фигуристов", - говорится в сообщении.

В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. По мнению портала, положительный допинг-тест мог быть зафиксирован перед Олимпиадой - в декабре 2021 года. Издание The Guardian утверждает, что вещество, обнаруженное у неназванного фигуриста, не может напрямую влиять на улучшение результатов.

Inside the Games уточняет, что юридические проблемы связаны с возрастом 15-летней россиянки. По правилам Всемирного антидопингового агентства, Валиева является "защищенным лицом", поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Камила Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.