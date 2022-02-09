Счастливый рикошет. Российские хоккеисты обыграли швейцарцев в первом матче Олимпиады

С игровыми сочетаниями тренерский штаб Жамнова определился еще по итогам последней полноценной тренировки во вторник. Первым звеном, от которого на Олимпиаде будут ждать результата, стала тройка в лице капитана команды Вадима Шипачева, Никиты Гусева и Михаила Григоренко. По ходу матча игроки несколько раз, особенно в первом периоде, неплохо комбинировали, выводя друг друга на бросок, но до него дело, к сожалению, не доходило.

До Олимпиады российская команда провела сбор в течение 2,5 недель в Новогорске, а потом еще неделю в Пекине. Объемная подготовка тем не менее не смогла восполнить в полной мере пробел в плане игровой практики. Россияне не сразу вошли в игровой ритм, и швейцарцы едва этим не воспользовались, действуя активно, жестко, без проката. Такой стиль игры редко встретишь в Континентальной хоккейной лиге.

"Постараемся вернуться к хоккею, который был на Кубке Первого канала, соперник был вязкий. Опытные игроки потеряли темп, так как игровой и тренировочный процессы разные", - отметил после матча Жамнов.

Единственная шайба была заброшена за две секунды до первой сирены на перерыв: Антон Слепышев с краю забросил шайбу на пятачок, где она от конька Энцо Корви залетела в ворота Рето Берры. Голу порадовались пришедшие на игру президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев. Рядом с ними взгрустнул почетный президент Международной федерации хоккея швейцарец Рене Фазель.

Слепышев извинился за свое удаление

Для россиян Слепышев мог стать и антигероем встречи. Во втором периоде он получил двойной малый штраф за то, что после контакта с соперником слегка ударил его головой в голову. К счастью, партнеры армейца сумели отбиться в меньшинстве. "Не хочу говорить про удаление. Так делать нельзя, получилось инстинктивно. Я извинился перед ребятами", - сказал Слепышев. По словам Жамнова, тренеры сказали Слепышеву, что надо держать себя в руках.

Победу удалось удержать, однако претензий к игре команды у самих тренеров довольно много. "Не сработала атака, как мы хотели, были небольшие провалы в средней зоне во втором периоде - середине третьего. Хотелось, чтобы в концовке наши игроки акцентировали внимание на бросок, а не на поиск лишнего паса", - подчеркнул Жамнов.