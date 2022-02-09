"Челси" и "Палмейрас" сыграют в финале клубного чемпионата мира по футболу

ТАСС, 9 февраля. Английский "Челси" со счетом 1:0 обыграл "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии в полуфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Абу-Даби.

Гол забил Ромелу Лукаку на 32-й минуте.

В финальном матче "Челси" встретится с бразильским клубом "Палмейрас". "Челси" является действующим победителем Лиги чемпионов. Лондонцы ни разу не побеждали на клубном мировом первенстве, ранее в 2012 году в финале турнира "Челси" проиграл бразильскому клубу "Коринтианс" (0:1). "Аль-Хиляль" является действующим победителем азиатской Лиги чемпионов. В нынешнем розыгрыше клубного чемпионата мира ему предстоит встретится в матче за третье место с египетским "Аль-Ахли". Финал и матч за третье место состоятся 12 февраля.

В клубном чемпионате мира участвуют команды, победившие в главных континентальных международных турнирах Европы, Южной Америки, Северной Америки, Африки, Азии, Австралии и Океании, а также действующий чемпион страны, принимающей турнир.

Клубный чемпионат мира завершится 12 февраля. Действующим победителем турнира является германская "Бавария".