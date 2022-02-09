Пайкин: ситуация с Валиевой может быть обусловлена политическими причинами

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Ситуация со слухами о сомнительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой может быть обусловлена политическими причинами. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

"То, что на фоне международной напряженности Олимпиада будет использована в политических целях, сомнения не вызывало, - сказал Пайкин. - Вновь разыгрывается карта допинга. Но особенно оскорбительным является тот факт, что удар был нанесен по юной и невероятно талантливой Камиле Валиевой. Обратите внимание - на чемпионате Европы, победительницей которого стала Валиева, никаких вопросов к допингу не возникло".

"И только сейчас, когда под ударом олимпийские медали нашей команды и ее личная победа, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь заговорило о допинге. Напомним WADA его же Всемирный антидопинговый кодекс, согласно которому нельзя лишить спортсменов, выступающих в команде, золотых медалей, если только у одного из них положительная допинг-проба. Но кодекс не действует, когда есть заказ унизить российских спортсменов. Думаю, независимо от решения Международного олимпийского комитета, Олимпийскому комитету России надо делать какие-то масштабные выводы из этого заказного скандала", - добавил собеседник агентства.

В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения победителей и призеров в командных соревнованиях по фигурному катанию могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. По мнению портала, положительный допинг-тест мог быть зафиксирован перед Олимпиадой, в декабре 2021 года. Издание The Guardian утверждает, что вещество, обнаруженное у неназванного фигуриста, не может напрямую влиять на улучшение результатов.

Inside the Games уточняет, что юридические проблемы связаны с возрастом 15-летней россиянки. По правилам WADA, Валиева является "защищенным лицом", поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.