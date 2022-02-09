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Волейболисты московского "Динамо" досрочно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Команда заняла первое место в группе В, одержав пять побед в пяти матчах

ТАСС, 9 февраля. Московский волейбольный клуб "Динамо" в гостях обыграл польскую "Варшаву" в матче мужской Лиги чемпионов и досрочно вышел в четвертьфинал турнира.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:23, 25:13) в пользу московского клуба. В первом матче между командами "Динамо" победило со счетом 3-2 (20:25, 21:25, 25:20, 25:16, 15:12).

"Динамо" одержало пятую победу в пяти матчах группового этапа и обеспечило себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов с первого места группы В. Вторую строчку в квартете занимает турецкий "Зираат Банкаси" (3 победы; 5 игр), третью - бельгийский "Нолико" (1; 4), четвертую - "Варшава" (0; 4).

В четвертьфинал турнира выходят команды, занявшие первые места в своих группах, а также три лучших клуба, которые станут вторыми.

"Динамо" занимает четвертое место в таблице чемпионата России, одержав 11 побед в 14 матчах. Следующий матч клуб проведет 13 февраля в первенстве страны против клуба "Газпром-Югра" из Сургута. В заключительной игре группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" встретится с командой "Зираат Банкаси" 16 февраля.

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