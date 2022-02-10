"Милан" сыграет с "Интером" в полуфинале Кубка Италии по футболу

ТАСС, 10 февраля. "Милан" дома со счетом 4:0 обыграл "Лацио" в четвертьфинальном матче Кубка Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро".

Голы забили Рафаэль Леау (24-я минута), Оливье Жиру (41, 45+1) и Франк Кессье (79).

В полуфинале "Милан" встретится с "Интером", обыгравшим во вторник "Рому" (2:0). Команды встречались 5 февраля в рамках чемпионата Италии, тогда победителем 230-го миланского дерби стал "Милан" (2:1).

"Милан" является пятикратным обладателем Кубка Италии, последний раз команда выигрывала турнир в сезоне-2002/03.

Следующие матчи команды проведут в рамках чемпионата страны. "Милан" на своем поле встретится с "Сампдорией" 13 февраля, "Лацио" днем ранее сыграет дома с "Болоньей". "Милан" занимает третье место в чемпионате Италии, подопечные Стефано Пиоли набрали 52 очка после 24 матчей. "Лацио" располагается на шестой строчке, в 24 играх команда набрала 39 очков.