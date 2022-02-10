Олимпийский чемпион Сан-Луи стал временным главным тренером клуба НХЛ "Монреаль"

ТАСС, 10 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" назначил на пост временного главного тренера Мартена Сан-Луи. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В среду "Монреаль" объявил об уходе Доминика Дюшарма с поста главного тренера клуба. Дюшарм был назначен на должность в феврале 2021 года, под его руководством клуб впервые с 1993 года дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил "Тампе" (1-4 в серии).

В период игровой карьеры Сан-Луи выступал в НХЛ за "Калгари", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Тампу", в составе которой завоевал первый в истории клуба Кубок Стэнли (2004). В составе сборной Канады Сан-Луи стал победителем Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а также двукратным серебряным призером чемпионатов мира (2008, 2009).

В регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона "Монреаль" занимает последнее место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, после 45 игр у команды 23 очка. Следующий матч клуб проведет 11 февраля дома против "Вашингтона".