Российский теннисист Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Роттердаме

ТАСС, 10 февраля. Россиянин Карен Хачанов проиграл Кэмерону Норри из Великобритании в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Роттердаме.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу британского теннисиста, посеянного на турнире под шестым номером. В следующем раунде Норри сыграет с победителем матча между британцем Энди Марреем и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Норри 26 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP, является обладателем двух титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше третьего круга.

Хачанову 25 лет. Россиянин занимает 28-е место в рейтинге ATP, является обладателем четырех титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Хачанов добирался до четвертьфиналов Открытого чемпионат Франции (2019) и Уимблдона (2021).

Турнир в Роттердаме относится к категории ATP 500, он проходит на кортах с покрытием "хард" и завершится 13 февраля. Призовой фонд составляет €1 208 315.