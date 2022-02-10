Вратарь клуба НХЛ "Бостон" Раск объявил о завершении карьеры

ТАСС, 10 февраля. Финский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Туукка Раск объявил о завершении спортивной карьеры. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба "Бостона".

Раск получил травму в июне 2021 года в пятом матче серии второго раунда плей-офф с "Нью-Йорк Айлендерс" (4:5). Финну провели операцию по восстановлению разрыва верхней губы правого бедра. Он вернулся на лед 14 января в игре регулярного чемпионата против "Филадельфии", всего в нынешнем сезоне он провел четыре матча.

"Сегодня настал день, который, как я надеялся, никогда не придет, - сказал Раск. - Я принял решение сделать операцию на бедре, зная, что путь к восстановлению будет тяжелым. За последние несколько недель я понял, что мое тело не реагирует так, как необходимо для игры на том уровне, которого я от себя жду и которого заслуживают мои одноклубники и фанаты "Бостона". Поэтому я с тяжелым сердцем объявляю о завершении карьеры".