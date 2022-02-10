Фигурист Мозалев отказался от общения с прессой после произвольной программы на Олимпиаде

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Андрей Мозалев после произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине почувствовал себя плохо и отказался от общения с журналистами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В произвольной программе Мозалев набрал 156,28 балла, а по сумме с короткой программой - 233,33 балла.

Мозалев в микст-зоне прошел мимо камер и прессы, извинившись перед журналистами и сославшись на плохое самочувствие. При этом он пообещал пообщаться с прессой позднее.