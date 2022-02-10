Форварда "Бостона" Маршанда дисквалифицировали на шесть матчей НХЛ

ТАСС, 10 февраля. Канадский нападающий "Бостона" Брэд Маршанд дисквалифицирован на шесть игр регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за удар в голову вратаря "Питтсбурга" Тристана Джарри. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Встреча между "Бостоном" и "Питтсбургом" (2:4) состоялась в ночь на четверг. На последней минуте игры Маршанд сначала ударил Джарри рукой по голове, а затем задел его лицо клюшкой, за что получил дисциплинарный штраф (2+10 минут).

В текущем сезоне Маршанд провел 39 матчей, в которых набрал 49 очков (21 гол + 28 результативных передач).

Маршанд является обладателем Кубка Стэнли 2011 года, а также чемпионом мира и обладателем Кубка мира 2016 года в составе сборной Канады.