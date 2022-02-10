Российские керлингистки проиграли сборной США в первом матче на олимпийском турнире

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу со счетом 3:9 проиграла команде США в первом матче на олимпийском турнире. Соревнования проходят в Пекине.

Сборную России на Олимпийских играх представляют Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная).

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира. Финальная игра пройдет 20 февраля.

В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с командой Швейцарии. Американки 10 февраля встретятся с датчанками.

Женская сборная России по керлингу в шестой раз представлена на Олимпийских играх. Лучшим результатом является пятое место в 2006 году.