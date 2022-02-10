Российскую фигуристку Валиеву не отстранили от личных соревнований на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева не отстранена от соревнований в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

"Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета (МОК), - сказала Ермолина. - Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК".

В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения победителей и призеров в командных соревнованиях по фигурному катанию могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. По мнению портала, положительный допинг-тест мог быть зафиксирован перед Олимпиадой, в декабре 2021 года. Церемония награждения победителей и призеров командного турнира должна была состояться во вторник, но была перенесена. Сборная России заняла первое место.

Издание The Guardian утверждает, что вещество, обнаруженное у неназванного фигуриста, не может напрямую влиять на улучшение результатов. Inside the Games уточняет, что юридические проблемы связаны с возрастом 15-летней россиянки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA), Валиева является "защищенным лицом", поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.

Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной. Валиева представляет центр спорта и образования "Самбо-70" и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.