Фигурист Кондратюк не стал комментировать ситуацию вокруг Валиевой

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк не комментирует ситуацию со слухами о сомнительной допинг-пробе его партнера по сборной Камилы Валиевой. Об этом он заявил журналистам.

Российскую фигуристку Валиеву не отстранили от личных соревнований на Олимпиаде в Пекине

"Без комментариев", - сказал Кондратюк.

Он также не стал отвечать на вопрос, давила ли на него психологически складывающаяся вокруг сборной России ситуация. "Ответ такой же? Без комментариев. Извините, это мое решение", - подчеркнул спортсмен.

В четверг Кондратюк выступал с произвольной программой в олимпийском мужском индивидуальном турнире. Россиянин набрал 162,71 балла, по сумме программ на его счету 248,82 балла.

О ситуации вокруг Камилы Валиевой

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. По мнению портала, положительный допинг-тест мог быть зафиксирован перед Олимпиадой - в декабре 2021 года. Издание The Guardian утверждает, что вещество, обнаруженное у неназванного фигуриста, не может напрямую влиять на улучшение результатов.

В четверг в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России сообщили ТАСС, что Валиева не будет отстранена от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине. Дата официальной медальной церемонии будет зависеть от решения МОК.

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Валиева, Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.