Фигурист Кондратюк считает, что важно уметь готовиться к соревнованиям в любом состоянии

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк отметил важность умения готовиться к стартам в любом моральном и физическом состоянии. Об этом спортсмен рассказал журналистам после проката произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.

Кондратюк по сумме короткой и произвольной программ набрал 248,82 балла и занимает промежуточное пятое место.

"Не хватило морально сил на короткую, сейчас было полегче - физически хорошо. Ты привыкаешь, что есть две программы, дальше приятное опустошение, и ты отдыхаешь, - сказал Кондратюк. - А тут это приятное опустошение, но у тебя впереди еще половина работы, но это опыт. Нужно научиться собирать себя в любых состояниях, пока не получилось".

"Я думаю, мне нужно пожить с этими мыслями и только тогда я смогу охарактеризовать словами. Сейчас пока нужно время", - добавил он.