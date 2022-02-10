Футболист Дивеев прокомментировал возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА

ТАСС, 10 февраля. Возвращение Василия Березуцкого в тренерский штаб московского футбольного клуба ЦСКА добавило команде положительных эмоций перед началом второй части сезона. Об этом заявил защитник столичной команды и сборной России Игорь Дивеев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

С августа 2020 года Василий Березуцкий занимал должность заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам, а позднее вошел в тренерский штаб команды. В 2021 году он стал помощником бывшего главного тренера армейцев Виктора Гончаренко в "Краснодаре". 5 января вместе с Гончаренко Березуцкий покинул тренерский штаб клуба, позже было объявлено о его возвращении в ЦСКА, он стал помощником своего брата Алексея Березуцкого, который занимает пост главного тренера команды.

"Я рад его возвращению; когда он приходил еще при Гончаренко, был такой же позитивный, сейчас тоже дал нам положительных эмоций, подшучивает на тренировках. Василий Владимирович подсказывает: что сделал не так, как надо было сыграть, потому что он опытный человек. Когда у тебя что-то не получается и тебе еще указывают на ошибки, нервная реакция может быть, хочется что-то ответить. Но потом осознаешь, что это главный тренер или его помощник, и ты не можешь этого сделать", - сказал Дивеев.

Березуцкому 39 лет, он выступал за ЦСКА в качестве игрока вместе с братом : Алексей Березуцкий - с 2001 по 2018 год, Василий Березуцкий - с 2002 по 2018 год. В составе клуба братья стали обладателями Кубка УЕФА 2005 года, по шесть раз выиграли чемпионат и Суперкубок России и по семь - кубок страны. В составе сборной России Василий Березуцкий провел 101 матч и отметился пятью забитыми мячами.

После 18 туров ЦСКА располагается на четвертом месте таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 30 очков. В первом матче после зимней паузы команда встретится на выезде с московским "Спартаком" 26 февраля.